 

“Метинвест” вложил в реконструкцию парка в Мариуполе 58 млн грн

21.07.2021, 9:06, Новости дня
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Всего компания направила на обновление зоны отдыха 58 млн грн. В 2020 году “Метинвест” направил на создание парка более 18 млн грн, на эти деньги в том числе оборудовали комнату матери и ребенка, обустроили стоянку для авто отдыхающих. В мае этого года открыли зону барбекю, где местные жители теперь устраивают пикники. В дальнейших планах – создать на базе парка Гурова дендропарк с большой прогулочной зоной.

Гендиректор меткомбината имени Ильича Тарас Шевченко отметил, что металлурги с семьями смогут проводить там свой досуг.

“Теперь работы продолжатся в верхней части парка – ведется прокладка коммуникаций, высаживаются растения, планируются дорожки”, – рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Генеральный директор группы “Метинвест” Юрий Рыженков заявил, что после реконструкции парк Гурова станет местом семейного отдыха европейского уровня. Он сообщил, что в парке оборудуют новые игровые зоны для детей и подростков, фонтанный комплекс, обустроят декоративное освещение, современную сцену и помещение для артистов.

“Мы уже видим результат, часть парка полностью обновлена и стала любимым местом горожан”, – сказал он.

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Фото: unian.net


Фото: unian.net


Фото: unian.net

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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