 

“Я шел к этому 20 лет!”. Ведущий шоу “Глос країни” Демин удалил родинки и рассказал, сколько заплатил за это

21.07.2021, 9:06, Новости дня
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“Я шел к этому 20 лет! На шее была одна большая родинка, которая очень раздражала. И три незначительных. А еще две на папилломы подмышками. Недавно виделся с двумя известными мужиками, которые удалили себе ненавистные родинки. Один делал у себя в клинике, а второй не у себя (потому что у него нет своей клиники)”, – рассказал он.

По словам Демина, он решил, что в течение недели в кадре лучше не появляться, поэтому выбрал соответствующий свободный день.

“Сначала папилломы и родинки осматривают на специальном аппарате и, если все в порядке, начинается сам процесс удаления. Вкалывают в каждую родинку анестезию. Сам процесс удаления занимает меньше минуты. Дальше обработка и все! Через неделю на повторный осмотр к врачу. После удаления две недели нельзя загорать, так как могут образоваться пигментные пятна. Весь процесс занял 20 минут”, – написал он.

За прием и удаление шести родинок и паппилом Демин заплатил дерматологу 1950 грн.

“Пишу этот пост через два часа после процедуры. Раны не болят. Вечером уже можно отклеивать пластырь”, – отметил он.

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Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)

Контекст:

Слава Демин родился 29 августа 1984 года. Он начал карьеру в качестве радиоведущего на радио “Львівська хвиля”. С 2008 года является ведущим на радио “Люкс ФМ”.

В 11 сезоне шоу “Голос країни” Демин вел репортажи о закулисье проекта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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