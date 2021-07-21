Жировые наросты на ногах указывают на высокий уровень холестерина

Эксперты из Великобритании сообщили, что жировые наросты на ногах и ахилловом сухожилии указывают на высокий уровень холестерина. Подобный симптом поможет предсказывать инсульт или инфаркт у человека.

Зачастую некоторые негативные вещества в организме накапливаются без определённых симптомов, и поэтому определить их уровень самостоятельно просто невозможно. Именно с этой целью врачи не рекомендуют пренебрегать регулярным обследованием, которое поможет выявить нарушения и вовремя начать лечение. Холестерин является одним из таких веществ, так как тело человека практически никак не реагирует на его повышение. Специалисты из Vascular Health Clinics рассказали, что во время повышения уровня вредного органического соединения могут появиться жировые наросты на пальцах ног и ахилловом сухожилии. Это повод обратиться к врачу.

Повышенный уровень холестерина вреден для тела. В первую очередь он сильно нагружает сердечно-сосудистую систему из-за возможности налипать на стенки сосудов. Из-за этого создаются тромбы, что в конечном итоге может привести к инфаркту или инсульту, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».