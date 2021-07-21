Диетолог Ольга Деккер рассказала о вреде диеты на основе ягод

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21.07.2021, 9:02, Разное
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Диетолог Ольга Деккер пояснила о вреде любой диеты на основе ягод. Подобный рацион не поможет выводить токсины из организма и поспособствует быстрому набору веса.
Своё предупреждение Деккер озвучила после того, как в Сети появились различные рекомендации о детокс-диетах, при которых гражданам рекомендовалось употреблять до 250 граммов ягод пять раз в день. Эксперт уверена, что в этом случае организм не будет получать необходимых белков, а только одни углеводы. Как следствие, повыситься нагрузка на поджелудочную железу и могут возникнуть трудности с перевариванием из-за высокого содержания клетчатки. Неприятным дополнением станет быстрый набор лишнего веса, ведь организм получает исключительно углеводы и сахар, которого в ягодах крайне много. Также они не выводят токсины, что может не только сказаться на общем самочувствии, но и стать причиной подавленного настроения и постоянного дискомфорта.

В завершении диетолог объяснила, что пользу ягоды организму приносят, но при значительно меньшем количестве. Лучше всего употреблять в пищу не больше 30 граммов в течение дня. В этом случае нагрузка будет минимальной, а сами лакомства принесут исключительно пользу, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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