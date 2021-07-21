Reuters стали известны детали сделки США и Германии по “Северному потоку – 2”

США оставляют за собой право на санкции по “Северному потоку–2” в рамках сделки с Германией. По данным Reuters, Вашингтон намерен использовать это преимущество в зависимости от каждого конкретного случая, который предусмотрен американским законодательством.

Такое соглашение должно предотвратить введение санкций, “предписанных Конгрессом США”, против оператора “Северного потока-2”. Весной 2021 года от ограничений отказались из-за противоречий

национальным интересам. Такое мнение якобы озвучивал госсекретарь Энтони Блинкен. Однако меры все-таки были приняты против нескольких российских участников строительства трубопровода, пишет LIFE.

Также агентство отмечает, что США и Германия накажут Россию, если “Северный поток-2” будут использовать для нанесения вреда государствам, расположенных в Восточной Европе, в том числе – Украине.

Кстати, газета The Wall Street Journal сообщала, что в среду, 21 июля, Вашингтон и Берлин могут объявить о результатах сделки по газопроводу в Балтийском море. Якобы американцы готовы отказаться от санкций, а немцы – помогать Украине в вопросах энергетики и дипломатии.

“Мы ожидаем, что переговоры будут завершены в ближайшие дни”, – цитировал собеседника агентства Reuters телеканал RT.

Напомним, “Северный поток-2” – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тысячи километров. Сообщалось, что строительство завершится в конце августа 2021 года.