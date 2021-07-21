 

Врача задержали по делу о торговле детьми от суррогатных матерей в Москве

21.07.2021, 8:48, Новости дня
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Следователи задержали в Москве врача-репродуктолога и акушера-гинеколога столичной клиники «Центр ЭКО» Алену Дружинину в рамках уголовного дела о торговле детьми, рожденных от суррогатных матерей. Представляющий интересы клиники Калой Ахильгов уточнил, что обвинение Дружиной пока не предъявлено.

«Следователи допросили Дружинину в качестве подозреваемой и задержали. Официальное обвинение ей на сегодняшнее утро не предъявлено. Подозреваемых и обвиняемых пока в деле больше нет», – передает ТАСС слова адвоката.

О сути уголовного дела, возбужденного по ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»), адвокат не сообщил. Как сказал источник в правоохранительных органах, в деле врача Дружининой речь идет об обнаруженных полицейскими в июне прошлого года в одной из столичных квартир младенцах, которые были рождены по программе суррогатного материнства.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово.

Три фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей были арестованы, еще одного фигуранта посадили под домашний арест. В числе арестованных – врачи-акушеры, переводчик и гендиректор центра по суррогатному материнству.

Мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом. Уточняется, что родители детей – иностранцы, они занимались оформлением документов на детей, чтобы уехать с ними за рубеж.



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