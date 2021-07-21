 

Нефть подешевела на данных API о росте запасов

21.07.2021, 8:48, Новости дня
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Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром вернулись к снижению после сессии коррекционного роста, инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о первом росте запасов в США после восьми недель снижения.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,76% – до 68,82 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,79% – до 66,67 доллара за баррель. В понедельник цены на нефть упали почти на 7-7,5%, во вторник выросли на 1-1,5%, передает РИА «Новости».

Ранее API сообщил, что за неделю по 16 июля коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,8 млн баррелей – до 438,4 млн. Увеличение запасов может стать первым после возьми недель снижения, а показатель за предыдущую неделю в 437,6 млн стал минимальным с января 2020 года.

Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США. Аналитики ожидают, что запасы не выросли, а сократились на 4,5 млн.

Рынки продолжают оценивать базовые факторы рынка, такие как договоренность ОПЕК+ о добыче и риски COVID-19. Альянс в выходные договорился продлить сделку до конца 2022 года, а также ежемесячно с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. При этом риски распространения штамма «дельта» коронавируса может отразиться на восстановлении экономики и повлиять на спрос.



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