Бывший замглавы МВД Молдавии подрался с экс-советником Санду до потери сознания

Бывший вице-министр внутренних дел Молдавии Геннадий Косован и бывший советник президента Майи Санду Сергей Тофилат подрались в прямом эфире, в результате Косован потерял сознание и ему понадобилась помощь врачей.

Косован и Тофилат были приглашены принять участие в качестве экспертов на телеканал Jurnal TV. Во время прямого эфира они перешли на личности, бывший вице-министр назвал оппонента недоноском и вылил на него стакан воды, в ответ получил несколько ударов кулаком и потерял сознание, передает РИА «Новости».

«Если тебя облили водой, можешь ответить так же, но не кулаками… Когда ты на телевидении, тем более нельзя применять насилие. Господину Косовану была оказана медицинская помощь, пришлось вызвать скорую помощь», – сообщил председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ, который также был одним из участников программы.

Позже ведущий передачи Дмитрий Мишин сообщил, что стороны уладили конфликт и опубликовал фото, на котором Тофилат и Косован пожимают друг другу руки.