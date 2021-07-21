В Киеве ис шестого этажа выпал мужчина, “скорую” и полицию вызывали соседи, а не его отец – СМИ

Отец погибшего, который был также его опекуном, рассказал, что тот был психически больным, его в последнее время сняли с учета и он принимал медпрепараты дома.

По его словам, попыток самоубийства ранее у сына не было.

Агентство отмечает, что “скорую” и полицию на место происшествия вызвал не его отец, а соседи.

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