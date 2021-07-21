 

Могилевская рассказала, как на нее “специально пытался наехать автомобиль”

21.07.2021, 8:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“На днях на рынке на меня специально пытался наехать автомобиль, чтобы попугать. Предполагаю, что в состоянии раздражения на пешеходов, которые ходят с телегами и большими покупками. Все это происходило на оптовом рынке Троещины [в Киеве] у входа на съемочную площадку [телешоу] “Співають всі!” – написала Могилевская.

45-летняя певица добавила, что не понимает, зачем выбирать гарантированно людную дорогу, если куда-то спешишь.

“Вопрос: если ты хочешь спешить, зачем выбирать дорогу через оптовый рынок? Где всегда много людей, телег, идет разгрузка и дорогу переходят покупатели. Жаль, мы не запомнили номера. Я бы с удовольствием привлекла его к ответственности”, – посетовала Могилевская.

View this post on Instagram

A post shared by Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

 

Контекст:

Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве. Окончила Киевское эстрадно-цирковое училище, была солисткой Украинского фольклорного театра “Родина”, Киевского театра эстрады, еврейского театра “Штерн”.

Ее первый альбом “Ла-ла-ла” вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

На днях певица закончила съемки в телепроекте “Співають всі!”, которое скоро стартует на телеканале “Украина”. Этот развлекательный проект выходит почти в 20 странах мира, но украинская адаптация будет значительно отличаться от других версий. К примеру, британский аналог шоу – All Together Now – насчитывает шесть выпусков: пять отборов и финал, в котором за победу борются 10 участников (по двое лучших из каждого выпуска). В украинской версии будет восемь эпизодов, а в финале сойдутся 14 исполнителей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.05 / В РФ выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

12.08 / Вблизи Ростовской АЭС обезвредили 80 минометных снарядов

27.02 / В России проходят мероприятия в день годовщины убийства оппозиционера Немцова. Власти запретили шествия и большие собрания

29.07 / Стали известны гонорары Ефремова в «Современнике»

18.09 / Россия сорвала инспекцию ОБСЕ в Шумах – Резников

01.10 / Минюст США будет судиться с Google из-за нарушений в рекламном бизнесе – СМИ

26.02 / Infiniti готовит к дебюту модель QX60

13.10 / МИД призвал ЕС отказаться от ведения дел с Россией с позиции собственного превосходства

17.11 / В РФ разработана уникальная система подводной связи

29.10 / Путин оценил влияние выборов в США на курс доллара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика