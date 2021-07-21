Могилевская рассказала, как на нее “специально пытался наехать автомобиль”

“На днях на рынке на меня специально пытался наехать автомобиль, чтобы попугать. Предполагаю, что в состоянии раздражения на пешеходов, которые ходят с телегами и большими покупками. Все это происходило на оптовом рынке Троещины [в Киеве] у входа на съемочную площадку [телешоу] “Співають всі!” – написала Могилевская.

45-летняя певица добавила, что не понимает, зачем выбирать гарантированно людную дорогу, если куда-то спешишь.

“Вопрос: если ты хочешь спешить, зачем выбирать дорогу через оптовый рынок? Где всегда много людей, телег, идет разгрузка и дорогу переходят покупатели. Жаль, мы не запомнили номера. Я бы с удовольствием привлекла его к ответственности”, – посетовала Могилевская.

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A post shared by Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Контекст:

Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве. Окончила Киевское эстрадно-цирковое училище, была солисткой Украинского фольклорного театра “Родина”, Киевского театра эстрады, еврейского театра “Штерн”.

Ее первый альбом “Ла-ла-ла” вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

На днях певица закончила съемки в телепроекте “Співають всі!”, которое скоро стартует на телеканале “Украина”. Этот развлекательный проект выходит почти в 20 странах мира, но украинская адаптация будет значительно отличаться от других версий. К примеру, британский аналог шоу – All Together Now – насчитывает шесть выпусков: пять отборов и финал, в котором за победу борются 10 участников (по двое лучших из каждого выпуска). В украинской версии будет восемь эпизодов, а в финале сойдутся 14 исполнителей.

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