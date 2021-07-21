 

В Украине за сутки в больницы с COVID-19 попали более полутысячи человек

21.07.2021, 8:12, Новости дня
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Также за минувшие сутки госпитализировано 508 человек, летальных случаев – 13, выздоровело 577 человек.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 598 новых случая COVID-19.

По данным Минздрава, за последние 24 часа сделали 43 503 тестов на коронавирус, из них 18 151 – методом ПЦР. Больше всего инфицированных выявили в Киеве (232) и Одесской области (59).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 245 930 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 52 769 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 182 502 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1902397336590029

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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