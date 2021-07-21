Аналитик CNN – миллиардеры-астронавты ещё принесут пользу человечеству — такие люди уже подарили миру интернет

Масштабные инновации, которые в итоге оказываются благом для всех людей, зачастую начинались как правительственные проекты, а затем развивались благодаря приходу частного сектора. Именно так в своё время появился интернет, заявил в эфире CNN эксперт канала по авиационно-космической отрасли Майлс О’Брайен. По мнению аналитика, не исключено, что полёты миллиардеров Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса в космос станут первым шагом для аналогичного прорыва в космической отрасли.

Мне кажется, здесь есть проблема, которая выходит за пределы вопросов о деньгах и о том, на что их тратить: не получается ли, что мы, по существу, отдаём наше будущее в космосе на субподряд — и это будущее теперь будет определять кучка миллиардеров по своему усмотрению? Ведь если вспомнить о том, в каком сейчас состоянии находится NASA, и о Китае, который тратит миллиарды на свою космическую программу, складывается ощущение, что мы, в каком-то смысле, утратили контроль над собственной судьбой.

МАЙЛС О’БРАЙЕН, эксперт CNN по авиационно-космической сфере: Ну да. Если вдуматься, то здесь имеет место очень интересный переход. Присмотревшись к великим инновациям, можно сделать вывод, что они зачастую начинаются с вложений со стороны правительства, поскольку на этом этапе частному сектору подключаться ещё слишком рано. Примером может служить в том числе и то, что когда-то называлось ARPANET, а ныне называется интернетом. Когда-то это была правительственная программа, предназначенная для того, чтобы учёные могли передавать друг другу информацию, касающуюся оборонных проектов, конструирования бомб и так далее, — а потом она внезапно превратилась в нечто совсем иное, и мы все теперь этим с удовольствием пользуемся. В качестве другого примера того же феномена можно привести и GPS.

Суть здесь в том, что правительство впрягается и создаёт проекты, которые на момент создания не всегда кажутся целесообразными для частного сектора. Но когда эти проекты созревают, то вдруг выясняется: «Погодите-ка, а из этого можно ведь бизнес сделать!» В космической отрасли этот процесс получился по ряду причин затяжным — NASA довольно долго служило для бизнеса барьером, — но теперь оно наконец перестало мешаться, и мы наблюдаем, что это приносит плоды. Как мне кажется, куда нас приведёт этот путь, пока не ясно, но, на мой взгляд, нужно дать сфере развиться и посмотреть, что из этого выйдет, — так же, как мы когда-то дали развиться из ARPANET интернету.

Между тем сейчас, похоже, появился и разрастается раскол между теми, кто очень радуется тому, что миллиардеры стали летать в космос, и теми, кто хотел бы, чтобы они оттуда не возвращались. Я имею в виду ту самую петицию на change.org с призывом к Безосу не возвращаться из своего путешествия, её на момент закрытия подписали 200 тысяч человек. Но если говорить конкретно о его полёте — это же в целом довольно простой полёт? Он ведь просто поднимется и опустится, облетать Землю он не будет, правильно?

МАЙЛС О’БРАЙЕН: Честно говоря, это такой прыжок на позолоченной тарзанке! Полёт продлится 11 минут, Безос просто поднимется вертикально вверх, а затем опустится вниз — он несколько минут побудет в невесомости, увидит изгиб поверхности Земли, и черноту космического пространства, и яркие цвета нашей планеты. Будем надеяться, что он эти несколько минут запомнит. Если же говорить в целом — мы такое уже провернули в 60-е годы прошлого века с Аланом Шепардом, так что о каких-то инновациях в технологическом отношении речи здесь не идёт. Прорыв здесь в том, что мы открываем новый рынок и делаем такие вещи доступными. Чтобы дойти до этого этапа, нам понадобилось 60 лет — то есть, наверное, побольше, чем мы ждали. Но мы до него всё-таки добрались, и, как мне кажется, это вполне можно назвать вехой. И как бы нам ни было не по себе от того, что миллиардеры оплачивают себе такие аттракционы, они их всё же оплатили — и пусть летят, ведь потом они, возможно, будут брать с собой и других людей.

Выходит, что Безос — это Герман Титов среди миллиардеров-астронавтов.

МАЙЛС О’БРАЙЕН: Думаю, что Безос всё-таки заслужил своё место в истории за продвижение технологий. Но, знаете, не могу отметить, что нужно воздать должное и Илону Маску, — он ведь уже доставил на Международную космическую станцию десять астронавтов и при этом сам до сих пор не летал на своём собственном корабле. Он, конечно, встал в очередь на рейс Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, но на самом деле мог бы полететь сам хоть завтра, если бы захотел, — но не стал. Так что тут есть аспект самолюбия, с которым нам приходится мириться, но, наверное, таковы уж миллиардеры.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 20 июля 2021 года.