 

Deutsche Welle об успешном испытании «Циркона» – игра мускулами напоказ

21.07.2021, 8:06, Новости дня
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На фоне напряжённых отношений между Москвой и Западом российские военные продолжают наращивать свой арсенал, пишет Deutsche Welle. В этот раз они провели успешные испытания новой гиперзвуковой ракеты «Циркон». По мнению немецкого телеканала, их цель состоит в том, чтобы «поиграть мускулами» и «выставить напоказ» свои технические достижения.


Reuters

В отношениях Москвы и Запада продолжает нарастать напряжённость, пишет Deutsche Welle. За последние годы российские военные значительно нарастили свой арсенал. Они продолжают «играть мускулами» и «выставлять напоказ» свои технические достижения.

В этот раз РФ провела успешные испытания новой гиперзвуковой ракеты «Циркон». На видео, опубликованном российским Министерством обороны, видно, как снаряд запускают с фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море.

Ракета, как и планировалось, поразила цель на расстоянии 350 км. Во время полёта её скорость достигла 7 Махов, что превышает скорость звука в 7 раз, отмечает автор статьи.

О разработке «Циркона» глава Кремля Владимир Путин объявил ещё в феврале 2019 года. Тогда речь шла о том, что ракета с дальностью полёта 1000 км сможет развивать скорость 9 Махов. Впервые её испытания прошли в октябре 2020 года. Президент РФ назвал это «большим событием» для всей страны. Однако с тех пор начала поступать противоречивая информация о ходе разработки, а также дате постановки «Циркона» на вооружение, отмечает Deutsche Welle.



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