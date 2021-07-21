 

Подсчитаны траты на минимальный школьный набор

21.07.2021, 7:54, Новости дня
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Траты россиян на минимальный школьный набор выросли на 13% по сравнению с прошлогодним июлем и составили 12,9 тыс. рублей, говорится в исследовании.

«Средний чек затрат для сбора ребенка в школу в первой половине июля составлял 12906 рублей, что на 13% выше, чем в прошлом году», – передает РИА «Новости» сообщение аналитического ресурса «Чек Индекс» крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Аналитики оценивали средние чеки по всей стране за 1–15 июля этого и прошлого года.

По их данным, средний чек по набору первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе – карандаши, ручки, альбомы и прочее) вырос на 6% до 690 рублей, школьному дневнику – на 3% до 107 рублей, пеналу – на 31% до 728 рублей, набору тетрадей – на 6% до 306 рублей, настольной лампе – на 22% до 1580 рублей, рюкзаку – на 8% до 1692 рублей, школьной форме – на 15% до 1651 рубля, школьной блузке (рубашке) – на 15% до 817 рублей, детским брюкам (юбке) – на 4% до 1081 рубля, детским кроссовкам – на 22% до 2188 рублей, детским туфлям и ботинкам – на 4% до 1883 рублей.

«Практичная» стратегия потребления, которой с прошлого года следует еще большее число российских покупателей, стимулирует родителей делать часть покупок заранее, в первой половине лета, когда еще нет ажиотажа, поясняют эксперты «Чек Индекса». В большой степени это касается товаров, которые можно купить впрок, таких как канцелярия, рюкзак, и в меньшей – одежды и обуви, которые приходится менять в зависимости от интенсивности роста и потребности детей.

«Как правило, большая часть затрат при подготовке детей к школе приходится на одежду и обувь. Однако в июле этого года объем продаж детской одежды меньше в сравнении «год к году» из–за высокой базы 2020 года, когда действовал эффект мер господдержки и отложенного спроса», – отмечают аналитики.

В июле же текущего года высокая доля трат приходится на отпуск и хозяйственные дела, но с приближением учебного сезона потребительская активность в рамках сбора детей в школу традиционно будет возрастать, прогнозируют в «Чек Индексе».

Напомним, в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что заявление на «школьную» выплату уже подали 10 млн родителей на 14 млн детей на портале госуслуг.



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