Полиция ищет пенсионера, сдавшего на металлолом более 300 арендных самокатов

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21.07.2021, 7:51, Разное
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Московские полицейские ведут поиск хулигана, укравшего более 300 арендных самокатов с улиц города и сдавшего их на металлолом.

Полиция ищет пенсионера, сдавшего на металлолом более 300 арендных самокатовПо сообщениям представителей кикшеринговых компаний, несколько сотен их самокатов начали пропадать с радаров в одной точке. Позже стало известно, что этой точкой оказался пустырь недалеко от пункта приёма металлолома. В ходе следственных действий полиция пришла к выводу, что злоумышленник свозил сюда электросамокаты и разбирал их на запчасти. Позже часть украденных деталей были обнаружены на рынке. Металлические рамы самокатов преступник привозил в пункт металлоприёма. По словам работников пункта, рамы от самокатов привозил мужчина на вид старше 60 лет. Он объяснял наличие рам работой на производящем самокаты заводе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Личность подозреваемого устанавливается.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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