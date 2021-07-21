Нью-Йорк затянуло дымом из-за лесных пожаров на западе США

По словам метеоролога Карла Эриксона, клубы дыма были видны над районом Великих озер и вскоре достигнут магистрали I-95, которая проходит с севера на юг по всему Восточному побережью, а также района метро Нью-Йорка.

При этом он уверяет, что жителям города не стоит беспокоиться о качестве воздуха. Дым пройдет не у поверхности Нью-Йорка, а высоко в атмосфере – примерно в 3–6 км над землей.

Также ожидается, что 21 июля в этот район придет холодный фронт с северо-запада, который очистит большую часть атмосферы к концу недели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nick Felker (@fleker)

Контекст:

В США в 10 штатах вспыхнули массовые пожары. 13 июля сообщалось об около 60 лесных пожарах в западных штатах. Более половины из них приходились на Аризону, Айдахо и Монтану. Также крупные возгорания наблюдались в Северной Калифорнии и Орегоне.

Одна из причин пожаров – аномальная жара, которая наблюдается по всему миру. Как сообщает The Guardian, ее фиксируют в Северной Америке, Канаде, Швеции, Новой Зеландии и ряде других стран. Всемирная метеорологическая организация 1 июля сообщала о температурном рекорде для антарктического континента – +18,3 °C.

12 июля в США в районе Долины Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле – +54°C.

CBS News отмечает, что такая температура связана с эффектом так называемого теплового купола, вызванного высоким атмосферным давлением.

—