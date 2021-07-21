Из-за обстрела боевиков на Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

В районе Водяного, что на Приазовье, боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра, неподалеку Марьинки – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Авдеевки вооруженные формирования РФ четыре раза вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Зайцево боевики дважды вели огонь из минометов 120-го калибра, а в направлении Старогнатовки стреляли со станковых противотанковых гранатометов.

В районе поселка Пески оккупанты стреляли из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а неподалеку Причепиловки еще и со стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – удовлетворительное.

По состоянию на 7.00 21 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В направлении Авдеевки боевики вели огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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