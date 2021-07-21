 

Политолог Суздальцев предрек провал мечтающей о встрече с Путиным Тихановской

21.07.2021, 7:08, Разное
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В понедельник, 19 июля, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеком, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле. Во время переговоров белорусская оппозиционерка призвала американцев усилить экономическое давление на режим Александра Лукашенко, а также дать сигнал России, что Москва может играть важную роль в разрешении кризиса в республике.

Помимо этого, в интервью американскому журналу The National Interest Тихановская призналась, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Однако экс-кандидат в президенты Белоруссии не знает, произойдет ли это когда-нибудь. Оппозиционерка отметила, что у Москвы и Минска всегда были тесные связи.

Комментируя последние новости, политолог Андрей Суздальцев отметил, что визит Тихановской в США без ее общения с американским лидером Джо Байденом нельзя считать успешным. Также оппозиционерка, по мнению эксперта, может даже не рассчитывать на встречу с Путиным.

“Штаб Тихановской успел наворотить столько ошибок, что даже в случае обострения политических процессов в Минске нет сомнений, что Светлана никогда не выйдет на контакт с президентом России”, – написал Суздальцев в своем телеграм-канале.

Политолог обратил внимание, что рейтинг Светланы Тихановской в Белоруссии начал падать. Поэтому Андрея Суздальцева смущает то, что экс-кандидат в президенты берет на себя ответственность за все протестное движение в республике.



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