Британия задумалась об отказе от новейшего броневика

Минобороны Великобритании может полностью отказаться от новейших бронемашин Ajax, сообщил замглавы ведомства Джереми Куин.

Британские власти не уверены, что можно решить проблемы с бронемашинами, которые обошлись бюджету уже в 3,5 млрд фунтов (4,8 млрд долларов). Сейчас войскам переданы 26 из запланированных 589 бронемашин, передает ТАСС.

Куин сообщил в парламенте Великобритании, что Ajax – «программа, сопряженная с большим количеством трудностей». По его словам, требуется «огромный объем работы», чтобы «вернуться на правильный путь». Машины производит дочернее предприятие американской компании General Dynamics. Согласно представителю General Dynamics Карью Уилксу, возникшие проблемы «все-таки можно устранить».

Глава медслужбы вооруженных сил Великобритании генерал-майор Тим Ходжеттс рассказал, что у 23 из 307 военнослужащих, которые участвовали в испытаниях, возникла необходимость в лечении стероидами из-за проблем со слухом после эксплуатации бронемашин, а у восьми были выявлены вибрационные повреждения, включая «боли в спине и суставах».

Напомним, бронемашины не могут двигаться со скоростью выше 20 миль (32 км) в час без риска для безопасности экипажа. Испытания броневика в июне второй раз за год приостановили после возникших у экипажей опасений за здоровье и безопасность.