Политик Медведчук: Зеленский намерен уничтожить судебную власть Украины

По мнению эксперта, президент Украины вместе с единомышленниками взяли курс на уничтожение судебной власти. Медведчук заявил, что о подобных намерениях украинского лидера говорит ряд последних событий.

Политик считает, что Владимир Зеленский с командой оказывают давление на судебную власть страны. Кроме того, оппозиционер напомнил о попытке роспуска Конституционного суда Незалежной.

Вместе с тем, Виктор Медведчук является обвиняемым по делу

о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Политик же убежден, что власти страны занимаются планомерной дискредитацией оппозиции.

Напомним, на минувшей неделе Владимир Зеленский провел переговоры с Ангелой Меркель. Главы Украины и Германии говорили о войне в Донбассе, интеграции Незалежной в НАТО и Евросоюз, а также “Северный поток-2”.

Как писали “Дни.ру”, директор Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник считает, что Владимир Зеленский неумело шантажирует и критикует Запад. Также эксперт отметил, что президент Украины показывает готовность сотрудничать с Турцией, Великобританией и Китаем.