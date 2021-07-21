 

КПРФ отказалась от соглашения о санитарной безопасности во время предвыборной кампании

21.07.2021, 6:06, Новости дня
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КПРФ решила не подписывать предложенное «Единой Россией» соглашение об обеспечении санитарной безопасности в предвыборной кампании, сообщил первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин.

«Мы никаких соглашений, кроме как соглашений со своими союзниками о совместной работе, ни с кем не подписываем. Ни с Общественной палатой, хотя нормально к ним относимся по поводу контроля, ни с «Единой Россией» тем более, ни с ЛДПР и «Справедливой Россией» мы ничего не подписываем. Потому что это все одна команда, а КПРФ – единственные, кто противостоит этой команде», – сказал Афонин ТАСС.

По его словам, все необходимые правила безопасности уже определены федеральным законодательством, дополнительные надстройки в виде соглашения, «кроме информационного резонанса, [ничего под собой] не имеют».

«Среди наших членов комиссий есть и переболевшие, и вакцинированные, и те, кто не собирается это делать. Это право граждан в соответствии с законом, и заставлять, обязывать мы никого не будем, тем более мы резко всегда выступали против обязательной вакцинации. И попытка кого-то – наблюдателей, членов [избирательной] комиссии по этому признаку делить на [первый и] второй сорт – это грубое нарушение и конституции, и федерального законодательства», – заключил он.

Пресс-служба ЕР ранее сообщала, что в рамках соглашения партиям «предлагается взять на себя добровольные и осознанные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм».

Президент Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В единый день голосования также должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Политолог Петр Кирьян в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что КПРФ перед выборами пытается заручиться поддержкой ковид-диссидентов, скептиков, критиков ограничительных мер.



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