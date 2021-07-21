 

Путин на встрече с Алиевым заявил о работе над производством российских вакцин в Азербайджане

21.07.2021, 6:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российская и азербайджанская стороны совместно борются с пандемией коронавируса, и работают над запуском в Азербайджане производства вакцин, сообщил президент Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Мы сотрудничаем сейчас все активнее в борьбе с коронавирусом», – цитирует Путина ТАСС.

Он отметил, что на данный момент в республику поставлено свыше 100 тыс. доз российских вакцин. «Работаем над тем, чтобы развернуть производство на территории Азербайджана», – добавил российский лидер.

В пресс-службе Кремля сообщали, что главы государств в ходе переговоров в Москве обсудят «ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество».

Планировалось, что лидеры двух стран рассмотрят «практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января»

Также ожидается, что особое внимание будет уделено активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.12 / Рубль подешевел к доллару и евро

12.02 / Лавров считает Минские договоренности “неубиенным” документом

24.05 / Полиция Литвы заявила о координации пилотом с авиакомпанией Ryanair посадки в Минске

29.01 / Суд арестовал напавшего на бойца ОМОН в ходе акции в Москве таксиста

19.01 / Берлин собирается ужесточить карантин, но немцы встречают это решение с неохотой

04.01 / “Леся, дети смотрят”. Никитюк засветила полуголое тело

20.10 / Главред Figaro – Макрон заверил, что исламисты «не пройдут», но они уже давным-давно прошли

27.03 / Протурецкие боевики блокировали пункты пропуска на севере Сирии

24.06 / Военный парад в честь 75-й годовщины Победы начался в Москве

01.02 / Вадим Рабинович: Китай – это стратегический партнер Украины. Но власть решила вступить с ним в конфликт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика