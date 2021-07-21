Путин на встрече с Алиевым заявил о работе над производством российских вакцин в Азербайджане

Российская и азербайджанская стороны совместно борются с пандемией коронавируса, и работают над запуском в Азербайджане производства вакцин, сообщил президент Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Мы сотрудничаем сейчас все активнее в борьбе с коронавирусом», – цитирует Путина ТАСС.

Он отметил, что на данный момент в республику поставлено свыше 100 тыс. доз российских вакцин. «Работаем над тем, чтобы развернуть производство на территории Азербайджана», – добавил российский лидер.

В пресс-службе Кремля сообщали, что главы государств в ходе переговоров в Москве обсудят «ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество».

Планировалось, что лидеры двух стран рассмотрят «практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января»

Также ожидается, что особое внимание будет уделено активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.