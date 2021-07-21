 

Украинские каналы собрались наказать за трансляцию фильмов на русском языке

21.07.2021, 6:06, Новости дня
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Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обратился к регулятору с просьбой ввести санкции против шести украинских телеканалов.

Кремень сообщил, что «выявлены нарушения закона о государственном языке» каналами «Интер» (шесть нарушений), «Украина» (пять), «Мега», ICTV (по два нарушения), НТН и К1 (по одному), они транслировали фильмы и сериалы на русском языке. Были «составлены соответствующие акты». В частности, «Интер» показывал на русском фильмы «Гостья из будущего», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».

Уполномоченный обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, попросив ввести против этих каналов «законодательством санкции». Телеканалы Кремень призвал соблюдать требование о демонстрации фильмов и сериалов на государственном языке, передает ТАСС.

С 16 июля 2021 года на Украине все фильмы должны демонстрироваться только на государственном языке. В октябре Кремень сообщал, что Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%.

15 июля сообщалось, что на украинском телеканале «Интер» пройдет внеплановая проверка в связи с показом фильмов «Карнавал», «Собачье сердце», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» с артистами из «черного списка», «угрожающих нацбезопасности страны».



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