Мнение: О прорвавшейся наружу страшной правде про ковид

Многие в России догадываются или подозревают, а некоторые даже знают, что власти скрывают подлинную правду о складывающейся ситуации с CoVID-19 в стране, которая «успешнее всех проходит через пандемию». Что ж, теперь у всех этих людей появился весомый аргумент в пользу того, что реальная картина заболеваемости коронавирусной инфекцией страшно далека от рапортов и отчётов властей.

«Доказано математически» ©

В общем, в наш век сплошной цифровизации шила в мешке не утаишь.

Вначале краткое резюме. Когда в регионах, начиная с Москвы, стали вводить QR-коды, которые открывают доступ в гостиницы и рестораны для вакцинированных и переболевших, ответственные за это чиновники пошли по самому простому пути, интегрировав с «Госуслугами» данные Минздрава для служебного пользования. В результате появилась возможность вычислить, сколько же россиян действительно переболели ковидом. Результат многих шокировал.

Оказалось, что в особом регистре Минздрава, созданном для отслеживания числа заболевших коронавирусной инфекцией, уже больше 29 миллионов записей. Это в пять раз превышает показатели, которые официально сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Первым это выяснил известный исследователь статистических аномалий физик Сергей Шпилькин, в свободное от анализа выборов время изучающий показатели вакцинации. Он выдвинул гипотезу, что реальное количество переболевших можно оценить, отталкиваясь от номеров сертификатов «Госуслуг» с QR-кодом — раз уж они как-то связаны с федеральным регистром по ковиду. В итоге «оказалось», что в кодах зашифрованы порядковые номера переболевших, учтённые в этом регистре. Дальнейшее было делом техники – и вот огромная цифра в 29 млн. стала явной (подробности тут).

Но так ли верны эти расчёты?

По инструкции Минздрава в регистр должны попадать не только люди с положительным результатом «лабораторного исследования» (имеются в виду ПЦР и другие тесты), но и те, кому диагноз CoVID-19 поставили «с помощью других методов диагностики» (согласно рекомендациям Минздрава, речь идет о компьютерной томографии). Помимо этого, в регистр попадают «все случаи пневмонии, включая амбулаторные», госпитализации «больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями», заболевания «гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, лечение которых проводилось в амбулаторных условиях», а также прочие ковид-подозрительные пациенты государственных и частных лечебных учреждений. Последние группы, по версии расследователей должны из регистра впоследствии удаляться, но… логичнее предположить, что им в итоге просто присваиваются другие коды (не B, U, Z, как при диагнозе «Коронавирус», а J-##, включающие диагнозы «Пневмония», «ОРВИ» и «Грипп»).

И это не единственное спорное допущение авторов. Все их выводы строятся на нескольких десятках сертификатов переболевших добровольцев, присланных Сергею Шпилькину. Эта выборка совсем небольшая для базы в миллионы записей и не совсем репрезентативная, так как отражает не население России, а круг читателей оппозиционного аналитика. Также в расследовании предполагается, что вся нумерация идёт строго по порядку, хотя в действительности там могут быть случайные пропуски и сознательные свободные пулы записей.

По большому счёту, 29 млн чел. – это суммарное число официально переболевших всеми сезонными ОРВИ, которых врачи априори записывают в ковид-подозрительные с автоматическим созданием соответствующей записи в регистре Минздрава, а не только ковидом. Скольким из этого числа был реально поставлен модный диагноз можно заключить из слов замминистра цифрового развития России Олега Качанова: «в регистре около девяти миллионов записей таких есть». Но это всё равно минимум в 1,5 раза больше официальных показателей.

Конечно, многим было бы соблазнительно поверить в 29 млн переболевших: это означало бы, например, что показатели летальности от коронавируса в России также вшестеро ниже официальных показателей – не 1,8-2,5%, а 0,3-0,4%. И даже с учётом уточнений Росстата о числе умерших с диагнозом CoVID-19, вышло бы менее 1%.

Но эта вера не бьётся с текущей картиной заболеваемости коронавирусной инфекцией. При нынешних показателях вакцинации (порядка 22 млн полностью привитых) дополнительные 24 млн переболевших увеличили бы иммунную прослойку до 45-50% взрослого населения. Что даже с учётом умения «Дельты» пробивать как естественный, так и вакцинный иммунитет приблизило бы российские показатели заболеваемости и смертности к средневропейским. К сожалению, заболеваемость в России вдвое выше, чем в среднем по Европе (без учёта UK), а смертность в расчёте на миллион населения – вчетверо выше. То есть, огромное число «переболевших» – скорее всего, следствие заблуждения исследователей и подхвативших эту тему журналистов.

А вы верите, что можно было бы скрыть #ковид у каждого третьего-четвёртого взрослого?

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