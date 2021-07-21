Euronews – Брюсселю не удалось возобновить диалог Белграда и Приштины

В Брюсселе провалилась попытка нормализации отношений между Сербией и Косовом: хотя личная встреча сербского президента Александра Вучича и косовского премьер-министра Альбина Курти впервые состоялась, начать переговорный процесс не получилось из-за взаимных обвинений. В то же время и Сербия, и Косово подтвердили своё стремление вступить в Евросоюз, передаёт Euronews.

Усилия по нормализации отношений между Сербией и Косовом потерпели в понедельник неудачу: лидеры двух стран приехали в Брюссель, но им не удалось возобновить переговорный процесс. Это была первая личная встреча сербского президента Александра Вучича и косовского премьер-министра Альбина Курти. Специальный представитель ЕС по диалогу Белград — Приштина так прокомментировал результат:

МИРОСЛАВ ЛАЙЧАК, спецпредставитель ЕС: Встреча была сложной и продемонстрировала очень разные подходы двух сторон к нормализации отношений Сербии и Косова. Как следствие, сегодня мы достигли очень небольшого прогресса.

Согласно сообщениям, премьер Курти напомнил президенту Вучичу, что сербы «трижды совершали геноцид» против косовских албанцев с 1878 года. Сербский лидер не стал делать такой экскурс в историю, но отметил, что его косовский коллега «живёт прошлым».

АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ, президент Сербии: Некоторые всегда повторяют одно и то же: что мол, невозможно принять будущее без прошлого, — получается замкнутый круг. Надеюсь, мы продолжим что-то делать в начале сентября.

Несмотря на то что двусторонняя встреча оказалась безрезультатной, Сербия и Косово подтвердили свои намерения вступить в Евросоюз. Пока им придётся другими способами находить эффективные решения унаследованных вопросов и текущих проблем. Верховный представитель ЕС по иностранным делам сказал, что у них «есть будущее» в Евросоюзе.

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, верховный представитель ЕС по иностранным делам: Косово и Сербия должны наконец закрыть главу своего болезненного прошлого, заключив всеобъемлющее, юридически обязывающее соглашение о нормализации отношений и стремлении к европейскому будущему для своих граждан. Будущее важнее прошлого. Прошлое важно, но мы должны смотреть в будущее.

Переговоры зашли в тупик по ряду причин, среди них — внутриполитические проблемы Сербии и Косова. И отсутствие координации между ЕС и США, которые совместно поддерживают этот процесс.

Дата выхода в эфир 19 июля 2021 года.