SCMP – Китай отверг обвинения в организации кибератак против западных стран — и напомнил о прегрешениях США

Власти КНР резко отреагировали на озвученные ранее рядом западных стран обвинения в проведении кибератак, пишет SCMP. Китайские чиновники и эксперты подчеркнули, что заявления из западных столиц не подкреплены доказательствами, а Поднебесная сама регулярно становится жертвой посягательств в киберпространстве — в том числе и со стороны хакеров, связанных с американскими спецслужбами.



Reuters

Очередной фронт противостояния между Китаем и США развернулся в киберпространстве: Вашингтон и Пекин обменялись обвинениями в проведении кибератак, пишет South China Morning Post. Как пишет газета, «перепалка» между двумя крупнейшими экономическими державами мира началась в понедельник, когда США и их союзники заявили, что за недавними кибератаками через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server компании Мicrosoft стояли хакеры, сотрудничающие с китайским Министерством государственной безопасности. Реакция Пекина последовала уже во вторник — китайские власти решительно отвергли обвинения и, в свою очередь, указали на то, что США «занимаются прослушкой по всему миру», в том числе и в союзных Вашингтону странах.

«США мобилизовали своих союзников, дабы озвучить в адрес Китая безосновательные обвинения по вопросам кибербезопасности, — заявил, в частности, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. — Это исключительно политический шаг, направленный на дискредитацию и подавление Китая, и Китай с таким мириться не будет».

Чжао также напомнил, что Поднебесная сама активно борется с киберпреступностью, а крупнейшим источником кибератак на деле являются США. В частности, как заявил чиновник, сославшись на доклад китайской технологической компании Qihoo 360, хакерская группа APT-C-39 при ЦРУ за 11 минувших лет неоднократно совершала посягательства на китайские научно-исследовательские институты, нефтяные компании, крупные предприятия в сфере IТ и правительственные учреждения.

Ранее дипломатическое представительство Китая при ЕС, реагируя на те же обвинения, также отметило, что «одна конкретная западная страна» уже давно ведёт «масштабную» слежку даже за дружественными государствами, по всей видимости, имея в виду Америку, спецслужбы которой не так давно были уличены в прослушке европейских лидеров, включая канцлера Германии, пишет SCMP. «В то же время эта страна с гордостью именует себя блюстителем кибербезопасности; также она пыталась манипулировать и помыкать своими союзниками, формируя тех в «кружки», и неоднократно клеветала на другие страны и критиковала их по вопросу кибербезопасности», — цитирует издание заявление представительства. Кроме того, дипломаты заявили, что Китай сам является жертвой кибератак, организуемых через «десятки тысяч серверов», расположенных главным образом в странах НАТО, и эти посягательства нанесли серьёзный урон национальной безопасности страны и её экономике.

Специалист по кибербезопасности Китайской академии современных международных отношений Юй Сяоцю заявил в интервью SCMP, что Европа и США совместными усилиями развернули настоящую информационную войну в попытке склонить общественное мнение на свою сторону в плане кибербезопасности. «У Китая и США есть большие разногласия по вопросам информации и управления киберпространством», — констатировал эксперт.

В свою очередь, исследователь китайско-американских отношений Академии общественных наук КНР Лу Сян заявил, что голословные обвинения США — это часть стратегии Вашингтона по подавлению Поднебесной, а сторонам нужно начать переговоры по вопросам кибербезопасности. «Мне кажется, что двум сторонам нужно сесть за одним столом и всё подробно обсудить, ведь Китай тоже страдает от кибератак, и перед странами в киберпространстве стоят одни и те же угрозы», — пояснил он.