Мнение: Армянск. Город преодолевший Украину

Обзор Дениса Селезнева на город Армянск.

В отличие от Севастополя, Симферополя, Керчи и городов ЮБК, Армянск прямо скажем не балует инфоповодами.

Поэтому достаточно интересно посмотреть, что из себя представляет Армянск спустя 7 лет после воссоединения с Россией.

Один из немногих городов в Крыму, где никогда не был.

Аннотация:

Армянск, город который находится на самом севере Крыма. В этом видео рассказывается, как Армянск преодолел те злоключения, которые выпали на его долю после 2014 года и как живет сейчас. Особенный упор в ролике сделан на ситуацию на заводе "Крымский Титан", который расположен в нескольких сотнях метров от украинской границы. Где завод берет сырье, как решена проблема с водой, как решаются проблемы со сбытом. Армянск находится в тени ЮБК, но развитие событий тут не менее интересное, чем где-либо. Вы также найдете в ролике заметки о крымском транспорте, о том насколько комфортно ездить на местных автобусах, какие следующие автотрассы будут построены.

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