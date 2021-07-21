Анонсировано создание 20 «Точек роста» в школах Калининградской области

В Калининградской области в 2021 году создадут 20 центров образования «Точка роста» в местных сельских и горских школах, сообщила министр образования области Светлана Трусенева.

«В 2021 году создаваемые «Точки роста» имеют естественно-научную направленность, поэтому школы оснащаются оборудованием для работы учебных лабораторий по химии, биологии, физике. Для развития технологических компетенций школьников закупаются образовательные наборы для изучения многокомпонентных робототехнических систем», – сказала Трусенева, передает ТАСС.

Трусенева уточнила, что в 2021 году «Точки роста» создаются в 20 школах 11 муниципальных образований. Ранее созданные «Точки роста» уже действуют в 53 школах, они представляют единую сеть с охватом более 25 тыс. учеников, введены обновленные программы по технологии, информатике, химии, биологии, физике, ОБЖ, а также 165 программ внеурочной деятельности (шахматы, 3D-моделирование, журналистика, технологии виртуальной реальности, геоинформационные технологии и другие).

«Изменение школьного пространства, наполнение новым оборудованием, обновление содержания программ в текущем году уже дали улучшение образовательных результатов школьников региона на ЕГЭ. В этом году по таким направлениям как биология, химия, физика мы увеличили средние баллы и долю «высокобалльников» – тех, кто получил на ЕГЭ более 80 баллов», – отметила министр.

По информации Трусеневой, реализация нацпроекта «Образование» в 2021 году осуществляется в Калининградской области по пяти региональным проектам с общим объемом финансирования более 1 млрд рублей. В числе важных направлений – обновление материально-технической базы коррекционных школ, подготовка и переобучение педагогических кадров в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, который начнет свою работу в сентябре этого года, а также увеличение охвата детей в возрасте от пяти до 18 лет дополнительным образованием (сегодня этот показатель составляет 77%).

«Успешная реализация нацпроекта в 2021 году позволила Калининградской области принять участие в эксперименте по модернизации всех ступеней общего образования. В рамках эксперимента 72 общеобразовательных организации будут оснащены компьютерными классами, серверным оборудованием, учебными классами для работы с цифровым образовательным контентом на базе интерактивных комплексов», – подчеркнула министр.