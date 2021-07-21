 

Эксперт: В 2020 году удалось ликвидировать отставание в строительстве медицинских объектов

21.07.2021, 5:12, Новости дня
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По планам в 71 субъекте РФ должно было появиться 1359 амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, за первое полугодие текущего года удалось ликвидировать отставание, и количество построенных объектов достигло 1268, сообщил заместитель руководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев, выступая в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко».

«Мы проверяли, как осуществлялось строительство этих объектов, привлекали специалистов. Потому что эти объекты должны качественно функционировать после сдачи. И на сегодняшний день в шести субъектах РФ 91 объект не введен в эксплуатацию. А на 16 объектов в Тверской области даже закупочные процедуры не проходят, в Единую систему не вводил никто никакие данные», – приводятся его слова на сайте «Единой России».

Напомним, проект «Консилиум с Денисом Проценко» – это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения и главным врачом больницы в столичной Коммунарке Денисом Проценко. Участники обсуждают проблемы в сфере здравоохранения и предлагают пути решения вопросов. Озвученные инициативы будут включаться в народную программу «Единой России», в которой медицине посвящен отдельный раздел.



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