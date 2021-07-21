Мнение: Макаревич агитирует за прививки

Макаревич агитируют за вакцинацию.

«Я считаю, что те, кто не прививается, — это идиоты. И их, к сожалению, много. Я не имею никаких оснований считать, что «Спутник» — неудачная вакцина. Весь научный мир ее хвалит, сам я ей привился, чувствую себя прекрасно, — сказал музыкант. — Те, кто против вакцинирования, — что я с ними могу поделать, гоняться за ними что ли? Много идиотов, ничего не поделаешь. А чем мотивировано их пренебрежение — наверное, нашествием марсиан. Я уже привился». (с) Макаревич

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