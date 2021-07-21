Кононенко объяснил стремление региональных коррупционеров позолотить свой унитаз

Провинциальные коррупционеры теряют голову от больших денег, но куда их потратить они не знают, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя обнаружение в доме у задержанного начальника ставропольского ГИБДД позолоченного унитаза.

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил, что в Ставропольском крае полиция задержала почти 40 сотрудников местного ГИБДД, обвиняемых в организации преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения полномочий и т.п. Кроме того, он опубликовал фотографии особняка начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова, в котором роскошный интерьер, покрытые позолотой предметы декора и мебели, а также сантехника, в том числе унитаз.

«Люди, которые сидят на «хлебных кассах», теряют голову. Только представьте, пошел человек работать в ГАИ, поднялся до начальника управления, остался тем же самым, каким и был, но при этом он сел на широкие денежные реки. Вот он из них черпает-черпает, денег много, а что с ними делать он не знает. Ну что можно сделать с деньгами в Ставропольском крае? Только покупать золотые унитазы и делать вот такие интерьеры», – говорит Кононенко.

Он объясняет, что у людей попросту не хватает фантазии, что делать с такими большими деньгами. Манию тратить миллионы на «замки» Кононенко сравнил с наркоманией, когда после принятия нескольких доз слезть с иглы становится практически невозможно.

«Они не понимают цену этих денег, они их не заработали. Им они свалились на голову. В Америке, кстати, если человек выигрывает в лотерею много миллионов долларов, то ему эти деньги сразу не отдают, а выплачивают постепенно в течение многих лет, чтобы человек привык к ним. Если же человеку сразу дать очень много денег, то он кончит плохо», – считает собеседник.

Насытиться такими денежными потоками практически невозможно, уверен журналист, поэтому таким людям все время хочется получать все больше и больше. Причем не потому что самому мало, а потому что у других тогда будет больше. «Видимо, нужно заработать столько, чтобы унитаз был еще более золотой или бриллиантовый», – заключил Кононенко.

В сентябре 2019 года из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, похитили унитаз из цельного 18-каратного золота. Позже полиции удалось задержать троих подозреваемых в краже сантехнического устройства: двое мужчин и одну женщину в возрасте 34-36 лет.