 

Welt – «мурашки по коже» — пострадавшие от наводнения немцы благодарят добровольцев за помощь

21.07.2021, 3:38, Новости дня
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В ликвидации последствий наводнений в Германии активно помогают добровольцы, пишет Welt. Женщины и мужчины приезжают из соседних городов, районов, чтобы поддержать тех, кто пострадал от природной катастрофы. Многие жертвуют вещи. В кризисные времена нужна любая рука помощи, отмечает немецкий телеканал.

В том числе и без добровольцев уборка в некоторых районах, скорее всего, не продвигалась бы так быстро. Немецкий Красный Крест, мужчины и женщины из соседних регионов — во времена кризиса нужна любая рука помощи. Репортаж Фанни Юштен.

Гостиница Райнера превратилась в кучу грязи. Ему срочно нужна помощь. И незнакомцы ему помогают.

РАЙНЕР, владелец гостиницы: Вот молодой человек и дама, которые пришли сюда просто так, сказав, что хотят помочь. Мы друг друга даже не знаем. У меня от этого мурашки по коже.

Здесь в Дернау больше нет ни супермаркета, ни пекарни, ни мастерской, зато много людей приехали сюда, чтобы помочь.

МУЖЧИНА: Я передал список моей коллеге по работе. Она закончила работу, всё купила, потом приехала сюда и здесь осталась.

ЖЕНЩИНА: Ужасно. Мне ещё пришлось всё это барахло с собой везти. Шучу, я, конечно, с удовольствием это сделала. Я из Кёльна приехала, чтобы помочь, чем могу.

Самая большая частная нематериальная поддержка приходит в затопленные районы из Нюрбургринга. Помощники жертвуют одежду тоннами, сортируют продукты питания, упаковывают всё это и загружают в машины.

ИНГО БЁДЕР, организатор мероприятий в комплексе Нюрнбургринг: Когда мы начинали, здесь было 6-7 наших тренеров-организаторов, а чуть позже появилось больше сотни добровольцев.

Иногда одного или двух тоже хватает, как считает Дарик Кардейка. Вместе со своими друзьями по футболу он приехал в Эрфштадт из соседнего региона, чтобы помочь. У него есть благословенная машина.

ДАРИК КАРДЕЙКА: Удачное стечение обстоятельств. В прошлом году я купил квадроцикл. И теперь он нам суперски помог. Вчера мы ездили на нём по размытым дорогам. А потом соседи ещё прицеп нам дали. Мы положили в него насосы, генераторы и таким образом смогли вчера добраться до недоступных мест.

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: Ещё раз большое, огромное спасибо.

ДАРИК КАРДЕЙКА: Без проблем. Всегда рады помочь.

А потом они едут дальше. Не важно куда. Главное — они могут помочь.

Дата выхода в эфир 20 июля 2021 года.



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