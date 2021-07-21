 

«Дыры в пузыре безопасности всё заметнее» – Mainichi Shimbun призывает организаторов Олимпиады умерить оптимизм

21.07.2021, 3:38, Новости дня
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Уже за несколько дней до открытия Олимпиады с растущим числом заражений среди спортсменов и персонала «дыры в пузыре безопасности стали отчётливо бросаться в глаза», пишет Mainichi Shimbun. При этом МОК и оргкомитет, заверяя в отсутствии рисков для японцев, проводя вечеринки и предлагая допустить зрителей на трибуны, если ситуация улучшится, ведут себя так, будто ничего не происходит.


Reuters

Одна за другой проявляют себя прорехи в системе «пузыря безопасности» на токийской Олимпиаде, созданном для предотвращения новых заражений, пишет в своей редакционной статье японская газета Mainichi Shimbun. 

 

Задача такого «пузыря» — защитить людей от коронавируса, ограничив контакты и места пребывания спортсменов и сотрудников. Начиная с 2020 года в условиях пандемии такая система реализовывается на большинстве крупных международных соревнований. 

 

Как отмечает издание, Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил вакцины спортсменам и персоналу, работающему на играх. По имеющимся данным, порядка 85% людей в Олимпийской деревне получили полный комплекс прививок от COVID-19 до прибытия в Японию. 

 

Однако уже за несколько дней до открытия Олимпийских игр «дыры в пузыре стали отчётливо бросаться в глаза», считает газета. У одного из членов делегации Уганды, вакцинированного и ранее сдавшего отрицательный тест на коронавирус, болезнь была выявлена в зоне карантина в аэропорту. У другого спортсмена COVID-19 обнаружили после того, как он начал участвовать в тренировках сборной. Японцы, которые встречали представителей Уганды в аэропорту и работали водителями, попали в список людей, с которыми заражённые были в непосредственном контакте.

 

Более того, один спортсмен сборной Уганды и вовсе махнул рукой на предписанный «пузырь», сбежал из предоставленного жилья, и на сегодняшний день организаторы понятия не имеют, где он находится. Хотя бы тест, сданный ранее пропавшим олимпийцем, показал отрицательный результат на «корону».

 

В Олимпийской деревне «пузырь», по всей видимости, тоже не сумел защитить некоторых спортсменов. Недавно подтвердились случаи заражения в футбольной сборной ЮАР. При этом оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио не называл национальность заболевших спортсменов и не разглашал подробности об их состоянии до тех пор, пока с заявлениями не выступили Южноафриканская конфедерация спорта и Олимпийский комитет. По мнению Mainichi Shimbun, с точки зрения общественного здравоохранения, очень важно обеспечить прозрачность информации в отношении того, что касается ситуации на Олимпиаде. 

 

Но организаторы продолжают вести себя так, будто ничего не происходит, обращает внимание издание. По сообщениям СМИ, на прошлой неделе в беседе с премьером-министром Японии Ёсихидэ Сугой президент МОК Томас Бах выступил за допуск зрителей на трибуны, если эпидемиологические условия улучшатся. Как напоминает газета, решение проводить соревнования без болельщиков было принято совсем недавно, а в Токио до конца августа был введён режим чрезвычайной ситуации. Мысль о допуске зрителей выглядит «чрезмерно оптимистичной». 

 

«Бах продолжает делает заявления, которым верится с трудом. Среди прочего он утверждает, что угроза для японского народа равна нулю и что японцы будут рады Олимпиаде, когда она начнётся. Вынуждены отметить, что он недооценивает сложившуюся ситуацию», — продолжает газета. 

 

По случаю предстоящего начала Олимпиады токийский оргкомитет организовал мероприятие во Дворце Акасака для порядка 40 гостей, включая главу МОК. В это время снаружи собрались японцы, протестующие против проведения игр. Из-за коронавируса жители Токио сейчас вынуждены ограничивать свои встречи с близкими — конечно, в таких условиях олимпийскую вечеринку будут критиковать, подчёркивает Mainichi Shimbun. 

 

Издание считает, что МОК и оргкомитету следует изменить свой подход к проведению Олимпиады и не забывать о ситуации с заражениями и настроениях среди японцев. «Их текущая позиция лишь сильнее распаляет тревожность», — уверена газета. 



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