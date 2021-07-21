 

Мнение: В борьбе за свободу Белоруссии

21.07.2021, 3:28, Разное
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Борьба за демократию в Белоруссии в самом разгаре.
Хуанита Тихановская в Вашингтоне на встрече с госсекретарем Блинкеном, заместитель госсекретаря Нуланд и советником Блинкена Шолле.
Собравшиеся обсудили перспективы свержение "кровавого тирана Лукашенко", который совсем распоясался в своем наступлении на "свободу и демократии".
О борьбе за освобождение Романа Протасевича лишний раз предпочли не распространяться, дабы не наступить на очередную мину от КГБ.

Источник: Colonel Cassad



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