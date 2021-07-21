 

Мнение: Олимпиада

21.07.2021, 3:26, Разное
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Япония заявила, что в случае роста количества зафиксированных зараженных спортсменов и членов делегаций Олимпийские игры могут быть отменены в любой момент.

Наверное, это даже неплохо. Олимпиада утратила весь свой кубертеновский смысл – особенно после того, как в ней разрешили участвовать профессионалам. Во-вторых, Олимпиады превратились в ярмарки тщеславия организаторов. Ну, и вездесущая спортивная коррупция – куда без нее.

Поэтому если больной скончается на столе – значит, пришло его время. Технически можно его продержать в коме до следующей серии, но болячки-то все останутся…

Источник: Эль Мюрид



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