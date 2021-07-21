 

Ивлеева объяснила полученные на Lamborghini многочисленные штрафы

21.07.2021, 3:04, Новости дня
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Телеведущая и блогер Настя Ивлеева заверила, что не «носится» на своем спорткаре Lamborghini по дорогам со скоростью 300 км/ч.

Ивлеева около года владеет Lamborghini и уже «получила сотни штрафов, большая часть которых – за превышение скорости», передает Радио «Комсомольская Правда». 

СМИ сообщают, что некоторые штрафы выписаны за превышение скорости на 40 и даже на 60 километров в час. Ивлеева в шоу Иды Галич «ЕстьВопросики» заявила: «Мне было крайне неприятно, когда писали, что я пересекала двойные сплошные, чуть ли не по пешеходам еду». Она подтвердила, что «все штрафы за превышение скорости». При этом Ивлеева отметила, что и «на 5 км/ч – это тоже превышение».

«А люди думают, что у меня там «Ламбо» 300 км/ч несется и я никого не вижу», – сказала она, подтвердив, что оплачивает штрафы – «постоянно сидит на Госуслугах, заходит раз в два дня, обновляет и все оплачивает».



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