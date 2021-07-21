 

Байден назначил жену главой делегации на церемонии открытия Олимпиады

21.07.2021, 2:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Делегацию США на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио возглавит первая леди Джилл Байден, сообщил Белый дом.

Глава американского государства Джо Байден «объявил о назначении президентской делегации в Японию», сообщила пресс-служба администрации США. В делегацию также вошел временный поверенный в делах США в Японии Реймонд Грин, передает ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры начнутся 23 июля. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга сообщил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио. Режим ЧС будет действовать всю Олимпиаду и закончится перед Паралимпийскими играми.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / В Беларуси координационный совет для передачи власти потребовал назначения новых выборов президента

26.01 / Массовые протесты против карантина в Нидерландах переросли в столкновения с полицией

05.09 / Приставы арестовали банковский счет ведущей Елены Летучей

25.07 / На помощь Хабаровску решили отправить врачей из Москвы

06.07 / Предполагаемая сообщница Джеффри Эпштейна переведена в тюрьму в Нью-Йорке

24.10 / Меркель предупредила о «тяжелых месяцах» пандемии

06.07 / Euronews – Литва объявила ЧП из-за рекордного притока мигрантов из Белоруссии — ЕС винит Лукашенко

01.12 / Американские ученые создали микроскопических роботов

14.05 / CNN – «захватывающий момент» — полностью привитым американцам разрешили снять маски

12.04 / «Раз — и готово» – ведущий Fox News объяснил главе CNN, как сделать его канал «менее токсичным»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика