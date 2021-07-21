Двойники и доппельгангеры

Как «пригожинские тролли» кинокритикой увлеклись.



Антон Долин. Настоящий. Фото: РИА Новости

В интересные времена живем. Кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин обнаружил, что его именем подписана статья на сайте волгоградского издания «Вечерний курьер», о чем он и написал в соцсетях. Ладно бы его именем воспользовались для очередного бездарного текста, но это звонкий панегирик, воспевающий славные деяния на поприще кинопатриотики Евгения Пригожина, которого СМИ называют «кремлевским поваром».

Антон Долин сообщает, что обнаружил своего двойника-кинокритика

Статья называется «Успех военной кинокартины — в правде: отечественные режиссеры говорят о войне достоверно и объективно».

В публикации лже-Долин восхищается российскими кинематографистами, которые «держат пальму первенства» в съёмках военных фильмов. Он с любовью вспоминает драму Игоря Копылова «Ржев» о событиях Великой Отечественной войны, вышедшую в 2019-м. Тема кровавого боя подо Ржевом «долгое время была незаслуженно забыта», — негодует автор, и тут же интонация просветляется: «Если бы не инициатива известного бизнесмена Евгения Пригожина, дед которого был участником тех сражений, бои подо Ржевом продолжали бы оставаться без внимания».

Курьерский «Антон Долин» отмечает, что наконец-то наше кино снимает фильмы о гражданской войне в Ливии, непростой ситуации в ЦАР. Пишет он и о том, что к созданию фильмов «Шугалей» (о захваченных в плен россиянах во время Гражданской войны в Ливии) и «Турист» (о российских военных советниках ЦАР) причастен бизнесмен, который «небезразличен к теме истории, патриотизма, а главное, к будущему страны». «Турист» — картина, призванная реабилитировать и героизировать подмоченный образ «вагнеровцев». Возможную причастность Пригожина к «Туристу» обнаружили и журналисты, увидевшие в фильме самолет Cessna 182T c бортовым номером RA-67717, принадлежащий структурам «известного бизнесмена».

Впрочем, главный редактор региональной газеты «Вечерний курьер», которая располагается в городе Камышин, Дмитрий Кагаев изумился новости и назвал появление имени Долина на сайте издания чистым совпадением:

«Это не тот Антон Долин, о котором сейчас все подумали. Это псевдоним [нашего автора], он уже пишет под ним давно».

И как выяснилось, этот «тезка» чудесным образом тоже пишет про кино. Бывают же совпадения!

По словам редактора, имя Долина убрали из статьи, «чтобы лишний раз не бередить эту тему»: «Нам не принципиально, что именно эта подпись должна стоять. Мы сейчас этот вопрос решаем. Чтобы тему пока убрать с повестки дня, мы подпись пока убрали».

Действительно, доппельгангер главного редактора журнала «Искусство кино» исчез»… Пока. Исчезло его имя, стоявшее и под другими текстами в «Вечернем курьере», например о войне в Сирии. Теперь под патриотической статьей про прорыв нашего военного кино стоит лишь слово «Автор» и двоеточие… Выразительно. Видимо, главный редактор подбирает новое имя для подписи.

«Раньше похищали тексты, теперь имена», — волнуются пользователи соцсетей. — Эти виртуозы из города Камышин еще и вам претензию предъявят — у них написано: «Любое воспроизведение материалов сайта без письменного разрешения редакции воспрещается».

Лариса Малюкова

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