 

В Китае отменили штрафы за рождение трех детей в семье

21.07.2021, 1:56, Новости дня
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Одновременно с отменой наказаний власти страны собираются активно поддерживать рождаемость. Таким образом Китай собирается бороться со старением населения.

“Старение является одной из основных тенденций в области развития населения в мире, а также серьезной проблемой, стоящей перед страной”, – отметили в документе.

Власти Китая предполагают, что к 2035 году эта тенденция скажется на экономике КНР.

“Реализация политики в отношении трех детей и меры поддержки помогут раскрыть репродуктивный потенциал населения, замедлить процесс его старения, способствовать гармонии между поколениями и повысит общую жизнеспособность общества”, – заявили в Госсовете Китая.

Контекст:

Reuters писало, что в 2016 году Китай отказался от многолетней политики “одна семья – один ребенок” и разрешил иметь по двое детей, но эта мера не привела к устойчивому росту рождаемости из-за высокой стоимости воспитания детей в городах.

31 мая 2021 года на заседании политбюро правящей в Китае Коммунистической партии было принято решение позволить китайским семьям иметь трех детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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