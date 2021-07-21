 

Компания Nokia намерена выпустить недорогой смартфон с поддержкой 5G

21.07.2021, 1:54, Новости дня
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По сообщению авторитетных инсайдерских источников, вскоре на рынке должен появиться недорогой смартфон Nokia G, в котором будет обеспечена поддержка сетей связи пятого поколения.

Таким образом, компания HMD Global расширит семейство смартфонов эконом-класса, к которому уже относят Nokia G10 и Nokia G20. Напомним, что на этих гаджетах установлены дисплеи с диагональю 6,5 дюйма, способные отображать картинку в стандарте качества HD+.

Кроме того, здесь использован процессор MediaTek Helio, а емкость аккумулятора составляет 5050 мАч, напоминают эксперты. G10 отличается от G20 набором датчиков видеокамеры. Теперь же речь идет о версии G50, однако о его технических характеристиках пока известно мало. Инсайдер лишь сообщает, что базовая версия, скорее всего, получит накопитель на 64 Гб и будет стоить 240 евро.



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