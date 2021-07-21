На игровую консоль Steam Deck уже можно делать предзаказы

Как сообщили в компании Valve, геймеры уже могут оформлять предварительные заказы на новую игровую консоль Steam Deck. Правда, получат они ее еще не скоро. Первая партия выйдет на рынок не ранее второго квартала будущего года, а большинство заказчиков и вовсе смогут опробовать приставку только в третьем квартале.

Напомним, что недавно производитель анонсировал грядущий выпуск игровой приставки Steam Deck и в общих чертах рассказал о преимуществах нового устройства.

В частности, сотрудники компании Valve отметили, что консоль с основным накопителем на 64 Гб обойдется покупателям в 399 американских долларов. Более мощная версия с диском на 256 Гб будет стоить уже 529 долларов. Еще 120 «зеленых» придется доплатить за приставку на 512 Гб.