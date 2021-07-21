Welt – учёные NASA предупреждают о новых масштабных наводнениях уже в следующем десятилетии

Учёные NASA предупреждают: катастрофические наводнения на Земле могут начаться гораздо раньше, чем предсказывают общепринятые прогнозы, — уже в 2030-х годах, передаёт Welt. В качестве причины исследователи называют не только глобальное потепление. По их мнению, значительную роль играют и колебания орбиты Луны, которые оказывают влияние на приливы и отливы на Земле.

В будущем повышение уровня моря станет жизненно важной проблемой для многих прибрежных районов. Согласно общепринятым прогнозам, к 2100 году уровень Мирового океана может повыситься более чем на метр. Как предостерегает исследование NASA, катастрофические наводнения могут начаться на много десятилетий раньше — в 2030-х годах. И не только из-за глобального потепления.

БЕН ХЭМЛИНГТОН, учёный NASA: В ближайшие десятилетия, по мере того как уровень моря продолжит повышаться по всему земному шару из-за глобального потепления, совокупность повышения уровня моря, глобального потепления, а затем и естественных причин изменчивости океана, то есть причин естественных подъёмов и падений уровня моря в океане, приведёт к затоплению прибрежных районов.

Мы обнаружили, что в ближайшие десятилетия, особенно в 2030 – 2040 годах, увеличение частоты прибрежных наводнений станет действительно значительным. Мы станем свидетелями наводнений нового масштаба, с которыми нам придётся жить, к которым придётся приспосабливаться и с которыми придётся справляться, чтобы вести нормальную жизнь.

Решающим фактором является долгосрочный подъём (уровня моря. — ИноТВ) из-за глобального потепления в сочетании с так называемым астрономическим циклом.

БЕН ХЭМЛИНГТОН, учёный NASA: На фоне всего мы видим долгосрочное повышение уровня моря, связанное с глобальным потеплением. Оно вызывает повышение уровня моря повсюду.

Но при рассмотрении других факторов, вызывающих изменение уровня моря, мы особенно сконцентрировались на одном. То, что мы называем астрономическим циклом, в основном связано с направлением и положением Луны относительно Земли. Колебания орбиты Луны в ритмическом цикле продолжительностью около 20 лет заставляют приливы усиливаться и ослабевать.

Таким образом, мы обнаружили, что этот эффект сочетается с лежащим в основе повышением уровня моря и, в частности, вызовет наводнения в период с 2030 по 2040 годы.

По словам Хэмлингтона, результаты исследования вызвали большой интерес градостроителей.

БЕН ХЭМЛИНГТОН, учёный NASA: Я думаю, что наше исследование вызвало огромный отклик потому, что оно немного изменило восприятие последствий повышения уровня моря. Мы видим, что есть места, где уже ощущают эти эффекты. Они начинают ощущаться и там, где такого ещё никогда не наблюдали.

Думаю, это открывает глаза многим людям. Я считаю, что эта информация действительно важна для градостроителей. Существует огромная заинтересованность в том, чтобы эта научная информация попала в их руки.

Дата выхода в эфир 19 июля 2021 года.