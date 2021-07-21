 

Euronews – ЕС обещает защитить границы Литвы от мигрантов

21.07.2021, 1:50, Новости дня
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Исполнительный директор европейского агентства Frontex Фабрис Леггери во время своего визита в Литву пообещал направить дополнительных сотрудников на защиту литовской границы с Белоруссией, откуда в Евросоюз хлынул поток нелегальных мигрантов. Он также подчеркнул, что согласен с оценкой Вильнюса, расценивающего кризис с мигрантами как «гибридную угрозу» со стороны Минска, передаёт Euronews.

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex увеличит своё присутствие на границе Литвы с Белоруссией до 60 сотрудников пограничного патруля, 30 транспортных средств и двух вертолётов. Об этом заявил исполнительный директор агентства Фабрис Леггери во время своего визита в Литву. 

Он подчеркнул, что согласен с оценкой Вильнюса, называющего кризис с мигрантами своего рода «гибридной угрозой» со стороны белорусских властей, возмущённых санкциями ЕС и поддержкой Западом белорусской оппозиции. 

ФАБРИС ЛЕГГЕРИ, исполнительный директор Frontex: Этот миграционный кризис был создан и подпитывается политическими попытками использовать незаконную миграцию в качестве, если можно так выразиться, рычага воздействия или реакции на некоторые решения ЕС — в частности, санкции, которые были приняты Евросоюзом в отношении Белоруссии. Мы предоставим Литве наш опыт для развития возможностей по возвращению мигрантов на родину, так как она, конечно, не привыкла к наплыву людей таких национальностей и в таком количестве. 

Только в июле в Литву из Белоруссии прибыло около 1400 мигрантов, тогда как за весь прошлый год — лишь 80. Александр Лукашенко заявляет, что в сложившейся ситуации требования о защите от нелегальных мигрантов из уст литовцев в адрес Минска выглядят странными, так как ранее они пошли «на удушение» его народа. 

Дата выхода в эфир 20 июля 2021 года.
 



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