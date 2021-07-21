Мнение: О золотых унитазах России



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Вот что поражает в нынешней новой российской элите, всеми правдами, а чаще всего – неправдами, пришедшей к успеху, так это совершенно одинаковая на всех уровнях приверженность какой-то цыганщине, сусальному золоту и вообще стилю «дорого-богато».

Вот так и с нынешним отличившимся, главой (теперь уже бывшим) УГИБДД по Ставропольскому краю полковником Алексеем Сафоновым, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело о получении многомиллионной взятки.

Фотографии из его «дворца», оперативно выложенные самым сливочным бачком депутатом России Александром Хинштейном, от которых глаза вскипают, а разум протестует, видели, наверное, уже все. Ох этот цыганский ампир, бессмысленный и беспощадный символ русского нувориша! Стиль, где принудительно золотится буквально всё, до чего может докоснуться рука, словно в жилище царя Мидаса. Не удивлюсь, если даже своих женщин они вынуждают позлащивать губы и прочие интимные места – иначе кайф будет неполным.

И опять же, не в картины-скульптуры вкладывают ворованные миллионы, не в разведение скаковых лошадей и прочие инновации, как прежние Меньшиковы-Шуваловы-Орловы и проч. В бетон и позолоту.

Вот откуда это всё? Из голодного и босого – самого лучшего в мире – советского детства? Но все эти полковники-захарченки с прочими подельниками, мужики лет около 40, сколько той босоты лично застали? Ведь когда рухнул СССР, они были в основном школьниками, как максимум, курсантами разных институтов и университетов МВД. А сознательная, карьерная часть их биографии пришлась уже по большей части на путинские годы, кода жизнь стала налаживаться. За что там получать гиперкомпенсацию?

Или это общее свойство кадрового отбора нынешнего Режима™, когда «наверх» пробиваются самые примитивные и пошлые, но зато верные, пусть и вороватые?

Что ж, нынешний президент Владимир #Путин уйдёт рано или поздно, так или иначе. А вот выращенная им элитка останется. И будет дальше определять пути России в XXI веке, подчиняя национальные интересы личным.

Что с ней делать-то?

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