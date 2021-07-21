Названа дата объявления о соглашении США и Германии по «Северному потоку – 2»

США и Германия в среду объявят о преодолении разногласий по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают источники.

Белый дом перестанет мешать завершению строительства, а Берлин возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Напомним, Reuters сообщало, что Вашингтон и Берлин уже в ближайшие дни могут достигнуть соглашения, которое позволит преодолеть споры в вопросе строительства газопровода «Северный поток – 2». Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита.