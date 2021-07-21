 

Британия из-за российских ракет решила учить пилотов приземлению на автотрассы

21.07.2021, 1:16, Новости дня
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Начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон рассказал об опасениях Великобритании в связи с возможностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области.

Он отметил, что в этом случае Великобритания «будет находиться в радиусе» поражения, в связи с чем необходимо «учиться рассредоточению» авиации. В частности, планируются учения, на которых будут отрабатывать приземление самолетов на гражданские аэродромы и участки автомобильных трасс, передает ТАСС Daily Telegraph



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