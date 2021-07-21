Доложите на обстановку!

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В Ставрополье у задержанного главы ГИБДД нашли роскошный дом с золотым унитазом.

В Ставропольском крае задержали более 35 сотрудников местного УГИБДД во главе с начальником Алексеем Сафоновым.

Задержанным инкриминируется «организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т.п», рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. В отношении сотрудников ставропольского ГИБДД и его начальника возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

По данным ТАСС, «по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях» вместе с Сафоновым задержали его подчиненных, в том числе заместителей. Источник агенства уточняет, что задержанные занимались продажей документов и красивых автономеров.

«По сути, на Ставрополье — действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных номеров и пропуска большегрузов — до торговли песком»,

— уточнил депутат.

Хинштейн провел «экскурсию по дворцу начальника УГИБДД Ставрополья», опубликовав фото из дома «скромного жилища» Сафонова. На кадрах видно, что глава ставропольского ГИБДД жил в двухэтажном коттедже, огороженным высоким забором с позолоченными воротами.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Внутри дома как минимум две мраморные лестницы с кованными золотыми перилами и несколько просторных комнат: гостиная, кухня, спальня, баня и тренажерный зал. Стены большинства помещений украшены лепниной с золотыми вставками, картинами и массивными светильниками с хрустальными элементами. На потолке — роскошные люстры и фрески, мраморный пол в некоторых комнатах покрыт коврами, в ванной — золотой унитаз. Интерьер больше похож музей, чем на жилое помещение.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

А В ЭТО ВРЕМЯ

В поселке Семенково Вологодской области открыли новое отделение полиции в грузовом контейнере. Планируется, что в «здании» будут «работать и осуществлять прием граждан» участковые.

Глава района Сергей Жестянников на торжественном открытии отделения объявил, что «процесс выбора здания был долгим», но вместе с руководством ОМВД РФ по Вологодскому району удалось найти «подходящее решение». По его словам, «условия для работы в новом помещении гораздо комфортнее, чем в старом».

Во время церемонии открытия настоятель храма Святителя Николая Чудотворца иерей Алексей Ситник провел обряд освящения контейнера.

Фото: сайт МВД по Вологодской области

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