Мамедов: Установлено 60 тыс. пострадавших от преступлений РФ в Крыму и на Донбассе

В это число входят как гражданские лица, так и военнослужащие.

Мамедов перепостил заявление главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана, в котором говорилось: “Мы должны коллективно обеспечить, чтобы голоса жертв, чей крик слишком часто заглушается менее важным шумом жизни, были услышаны”.

“Голоса жертв вооруженного конфликта должны быть не только услышаны, а их свидетельству предоставлена и надлежащая правовая оценка”, – отметил Мамедов.

Голоси жертв збройного конфлікту мають бути не тільки почуті, а їх свідченням надана й належна правова оцінка. Вже встановлено близько 60 тис постраждалих цивільних та військовослужбовців від злочинів РФ та підконтрольних їй НЗФ і окупаційних адміністрацій на Донбасі та в Криму. https://t.co/DUMJw7Ax0E

— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) July 20, 2021

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.



По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

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