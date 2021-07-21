 

“Для детей и для взрослых”. У Офиса президента Украины откроют арт-площадку

21.07.2021, 1:02, Новости дня
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“Вдохновением для арт-локации послужило творчество одной из самых узнаваемых художниц Украины Марии Примаченко. Поэтому игровая площадка будет одинаково интересной как для детей, так и для взрослых. Все посетители смогут лучше познакомиться с украинской культурой. Площадка будет удобной и для людей с особыми потребностями”, – отметили в релизе.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал создание арт-площадки.

“Обустраивать интересные локации у Офиса президента уже стало хорошей традицией. Зимой к новогодним праздникам мы делали здесь праздничный городок, который очень понравился киевлянам, – там всегда было людно. А летом здесь появятся фантастические образы из произведений художницы Марии Примаченко. Дети будут играть на площадке, а их родители будут узнавать больше о нашей разнообразной, яркой и самобытной культуре”, – заявил заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко.

Генеральный директор Национального комплекса “Экспоцентр Украины” Евгений Мушкин, который инициировал создание площадки, заявил, что стилистика работ Примаченко выбрана неслучайно.

“Они как нельзя лучше иллюстрируют добро, украинское гостеприимство и передают национальный колорит. Мы знаем, что и киевляне, и гости столицы часто гуляют возле Дома с химерами и по прилегающим к нему улицам, поэтому надеемся, что, познакомившись с такой необычной локацией в центре города, получат радостные эмоции”, – сказал Мушкин.

Вход на площадку будет бесплатным.

Контекст:

Примаченко  – украинская народная художница, рисовала в жанре наивного искусства. Заслуженная деятель искусств УССР, народная художница Украины. Примаченко создала более 800 картин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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