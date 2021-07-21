 

Гандболисток из Норвегии оштрафовали на €1500 за выход на игру в шортах

21.07.2021, 1:02, Новости дня
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Дисциплинарная комиссия отметила, что в матче за бронзовую медаль со сборной Испании команда Норвегии играла в шортах, которые не соответствуют правилам игры.

“Комиссия решила наложить штраф в размере €150 евро на каждого игрока, общая сумма – €1500”, – сказано в релизе.

По данным BBC News, норвежки обратились в федерацию с просьбой разрешить играть в шортах, но им сказали, что нарушение правил карается штрафами.

Министр культуры и спорта Норвегии Абид Раджа19 юля в Twitter прокомментирвал решение Европейской федерации.

“Это совершенно нелепо. Необходимо изменение отношения в консервативном международном спортивном мире”, – заявил он.

Dette er fullstendig latterlig! Fy søren så mye holdningsendringer som må til i gammelgrodd internasjonalt gubbevelde i idretten! Herregud! Det verste er at de bare ikke skjønner likestillingspoenget en gang! Er’e mulig liksom?! https://t.co/40XKY0cEil

— Abid Raja (@abidraja) July 19, 2021

Сборная Норвегии по пляжному гандболу на странице в Instagram заявила, что гордится формой, в которой провела игру.

“Нас переполняют внимание и поддержка со всего мира! Большое спасибо всем людям, которые поддерживают нас и помогают распространять информацию! Мы очень надеемся, что это приведет к изменению этого бессмысленного правила!” – отметили в соцсети.

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Публикация от Beachhåndballjentene * (@norwaybeachhandballwomen)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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